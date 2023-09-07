المنتخب العراقي يفوز على نظيره الهندي بركلات الترجيح ببطولة كأس ملك تايلند

2023/09/07 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، على نظيره الهندي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليتأهل للمباراة النهائية، ضمن بطولة كأس ملك تايلند الـ 49.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي جرت في ملعب الذكرى 700 بمدينة شانغماي التايلاندية.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل منتخب الهند اولا في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب نوريم، بينما جاء هدف التعديل للمنتخب العراقي من ركلة جزاء نفذها اللاعب علي الحمادي بنجاح في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني جاء هدف المنتخب الهندي الثاني في الدقيقة 51 من خطأ فادح ارتكبه حارس منتخب العراق جلال حسن عندما تسلم كرة ارضية عرضية خفيفة سهلة من المهاجم الهندي وبدل من مسكها اودعها بيده داخل مرماه، وفي الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للعراق سجل منها ايمن حسين هدف التعادل للمنتخب العراقي ، وفي الدقيقة 90+4 طرد حكم اللقاء لاعب المنتخب العراقي زيدان اقبال باشهاره البطاقة الحمراء بوجهه بعد تعمد ضربه بعكس يده اللاعب الهندي، وذهبت المباراة لركلات الترجيح وتنتهي لصالح العراق 5-4.