استقرار الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل مع الإغلاق

2023/09/07 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار، يوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار سجلت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية 154000 دولار مقابل 100 دولار، وهي الأسعار نفسها التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 154600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.