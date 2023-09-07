2023/09/07 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس” بعد نهايةِ مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الهندي والتي حسمت بركلات الترجيح (5-4) لصالح منتخبنا عقب انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما ضمن منافساتِ بطولة كأس ملك تايلاند الـ49. وعبّر كاساس في مستهل حديثه بالمؤتمر عن “سعادته بتحقيق الفوز في مباراةِ اليوم التي عدّها […]

ظهرت المقالة كاساس: المواجهة مع الهند كانت صعبة وسعيدٌ بالفوز أولاً على ايرث نيوز.