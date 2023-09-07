علي الحمادي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق والهند

2023/09/07 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توج لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق والهند بكأس ملك تايلاند. ونجح المنتخب الوطني لكرة القدم في التأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك تايلاند بتغلبه على الهند بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الأوشط الأصلية بنتيجة 2-2. وسجل الحمادي هدف العراق الاول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء. وسبب […]

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