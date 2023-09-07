كاساس يعلق على مواجهة الهند: كانت مباراة صعبة

2023/09/07 | 17:15 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الخميس، أن المواجهة مع الهند كانت صعبة التي حسمت بركلات الترجيح (5-4) لصالح العراق عقب انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، فيما عبّر عن سعادته بالفوز.وعبر كاساس خلال المؤتمر الصحفيّ الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،" عن سعادته بتحقيق الفوز في مباراةِ اليوم التي عدّها صعبةً قياساً بمواجهةِ منتخبٍ متطور ويمتلك مدرباً طوّر من فكره التدريبي، ونجح في عمله خلال السنواتِ القليلة الماضية على تطوير أداء المنتخب الهنديّ، إضافة إلى الرطوبة العالية التي عقّدت المباراة على لاعبينا".وأضاف كاساس،" كنا الفريق الأكثر حيازةً على الكرة، والأخطر على مرمى المنافس طيلة دقائق المباراة التسعين، لكن من فرصةٍ ونصف تمكن المنتخبُ الهندي من تسجيل هدفين صعّبا المباراة علينا".وأوضح كاساس،" بخصوص ركلتي الجزاء التي تحصل عليها المنتخبُ الوطنيّ أثناء المباراة مع اعتراضاتِ المنافس على قرار الحكم في الحالة الثانية، فإنهما جاءتا من حالتين: الأولى لمسة يد والثانية عرقلة واضحة، وسبقتها عرقلتان واضحتان لم يحتسب الحكمُ على إثرها أي شيء".وعن قرار الحكم في إشهارِ البطاقة الحمراء بوجه اللاعب زيدان إقبال والتي ستحرمه من التواجد في المباراةِ المُقبلة (الفائز من مواجهتي تايلاند ولبنان)، أجاب كاساس،" لقد كان قراراً صحيحاً كون الحالة كانت واضحة، وهي أمور تحدث في كرة القدم".