الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها للجلسة السابعة

2023/09/07 | 17:30 - المصدر: واع

متابعة- واعتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، للجلسة السابعة على التوالي لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع.وكانت آخر مرة تكبد فيها سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية في فبراير شباط 2018.وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة واحدا بالمئة تقريبا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي والتي جاءت أقوى من المتوقع يوم الأربعاء مما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.