شؤون المخدرات تضبط حشيشة في الأنبار

2023/09/07 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، ضبط (4) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في الانبار بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

وقال بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، ومن خلال قوة من مديرية شؤون مخدرات الانبار وبالاشتراك والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم تنفيذ عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط (4) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في الانبار".

وفي الثاني من أيلول الجاري، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات أنها نفذت من خلال قوة من مكافحة المخدرات في الانبار عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط متاجر بالمخدرات متلبسا بالجرم المشهود بحيازة كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في الانبار.