الكلداني يلتقي البابا في الفاتيكان ويسلمه هدية من تراث أرض الرافدين

2023/09/07 | 18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعالتقى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الخميس، البابا فرنسيس بدعوة من رجال أعمال ومؤسسات إيطالية.وقال المكتب الإعلامي للكلداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الكلداني وصل إلى الفاتيكان للمشاركة في صلاة التبشير الملائكي ل‍مريم العذراء"، وفي مستهل كلمته،" رحب البابا فرنسيس بالوفد العراقي ومصليا ومباركاً للناطقين باللغة العربية".وأضاف البيان، أنه" في نهاية الصلاة التقى الكلداني البابا، وقدم له هدية من تراث أرض الرافدين، ونقل له تحيات الحكومة العراقية والشعب العراقي، طالبا منه صلواته من أجل العراق".وأشار، إلى أن" البابا منح الكلداني بركته الرسولية وأعطاه هدية خاصة وهي المسبحة الوردية المباركة"، قائلا: إنه" لم ينس زيارته التاريخية للعراق ولقاءه قادة العراق الدينيين والسياسيين ومشجعا لعمل الكلداني من أجل السلام بين جميع العراقيين".‏وبدوره، شكر الكلداني البابا على هذه الفرصة والاستقبال، ‏علما أن جدول أعمال الكلداني يتضمن لقاءات رسمية مع مؤسسات كنسية ورجال دين كاثوليك.