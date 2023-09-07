2023/09/07 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، الخميس، أن قوات بلاده حيدت 1185 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري. وقال آق تورك في إحاطة إعلامية إن “القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق”. وأكد “استمرار العمليات واسعة النطاق […]

ظهرت المقالة تركيا: تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع 2023 داخل البلاد وشمال سوريا والعراق أولاً على ايرث نيوز.