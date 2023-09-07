2023/09/07 | 19:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدربِ منتخب العراق الوطنيّ العراقي "خيسوس كاساس" بعد مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره الهندي والتي حسمت بركلات الترجيح (5-4) لصالح منتخب العراق عقب انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما ضمن منافساتِ بطولة كأس ملك تايلاند الـ49، قال واجهنا منتخبٍ متطور ويمتلك مدرباً طوّر من فكره التدريبيّ، ونجح في عمله خلال السنواتِ القليلة الماضية على تطوير أداء المنتخب الهنديّ .

وعن قرار الحكم في إشهارِ البطاقة الحمراء بوجه اللاعب زيدان إقبال والتي ستحرمه من التواجد في المباراةِ المُقبلة (الفائز من مواجهتي تايلاند ولبنان)، أجاب كاساس: لقد كان قراراً صحيحاً كون الحالة كانت واضحةً، وهي أمور تحدث في كرةِ القدم.

وأوضح كاساس: بخُصوص ركلتي الجزاء التي تحصل عليها المنتخبُ الوطنيّ أثناء المباراة مع اعتراضاتِ المنافس على قرار الحكم في الحالة الثانية، فإنهما جاءتا من حالتين، الأولى لمسة يد والثانية عرقلة واضحة، وسبقتها عرقلتان واضحتان لم يحتسب الحكمُ على أثرها أي شيء.

وعبّر مدربُ المنتخب العراقي "خيسوس كاساس" عن سعادته بتحقيق الفوز على الهند في مباراةِ اليوم التي عدّها صعبةً.