2023/09/07 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، على بذل العراق جهود كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران.

وقال الاعرجي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران".

وأضاف: "نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

ولم يتبق سوى 12 يومًا على انتهاء المهلة الإيرانية الأخيرة مع العراق، والتي يقتضي بموجبها نزع سلاح المسلحين المعارضين لإيران، الموجودين في إقليم كردستان، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 أيلول الجاري.

وتشير المعلومات والتقارير الى ان نقل هذه المعسكرات سيكون ربما لاماكن اقصى غرب العراق لابعادها عن الحدود الإيرانية، كما ان العراق لا يستطيع ان يطرد هذه المعارضة لانها موجودة وفقا لاتفاقات دولية يلتزم بها العراق.

