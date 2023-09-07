2023/09/07 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات مُخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في فرع توزيع كهرباء الديوانيَّة، كشف عن عدم القيام بجباية مبالغ اشتراكاتٍ […]

ظهرت المقالة النزاهة ترصد عـدم قيام كهرباء الديوانية بجباية 19 مليار دينار أولاً على ايرث نيوز.