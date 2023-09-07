2023/09/07 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

علق تحالف “الانبار الموحد” اليوم الخميس، عن الأحداث الأخيرة في محافظة كركوك. وقال القيادي في التحالف عبد الوهاب البيلاوي، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، انما يعكر صفو العملية السياسية واستقرارها بالعراق هو وقوف اجندات سياسية خلف الكثير من الاحزاب وهذه الاحزاب اليوم تنفذ ما تطلبه منه الاجندات الخارجية الاقليمية او الدولية. وبكل تأكيد اذا تدخلت […]

ظهرت المقالة تحالف سياسي عن أحداث كركوك: ما يجري هو تنفيذ أجندة لصالح الخارج! أولاً على ايرث نيوز.