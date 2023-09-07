2023/09/07 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / تُشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس إلى إنخفاض بدرجات الحرارة الى دون الـ 40 درجة في العراق ابتداءً من يوم غد الجمعة. وكتب الراصد الجوي، صادق العطية في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن”انخفاضاً تدريجياً ستشهده درجات الحرارة في شمال ووسط وغرب البلاد بضمنها العاصمة بغداد، مع اعتدال نسبي في الاجواء، إعتباراً من يوم […]

ظهرت المقالة الأجواء الساخنة تودع العراق.. درجات حرارة “ثلاثينية” اعتبارًا من الجمعة أولاً على ايرث نيوز.