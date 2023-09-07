بالأسماء.. ضبط 6 أصناف من المخدرات في أربيل واعتقال حائزيها

2023/09/07 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفادت مديرية مكافحة المخدرات في أربيل، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة المخدرات والمتجارة بها.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها تمكنت من اعتقال 3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات والمتجارة بها"، مشيرة إلى "ضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات تنوعت بين أصناف الكريستال والحشيش والماريوانا والترياق، بالإضافة إلى كميات ضخمة من حبوب ترامادول وميتادول المخدرة، كانت بحوزة المتهمين".

وأضاف البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع قسم الحركات في مديرية آسايش كركوك"، لافتة إلى أن "المعتقلين موقوفون وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".