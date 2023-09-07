2023/09/07 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استبعدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، امكانية إعادة 13 ألف عائلة نازحة من ناحية السعدية بديالى، لأسباب خدمية وأخرى أمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "عودة نازحي ناحية السعدية مرتبطة باستتباب اوضاع المنطقة، وتأمين الخدمات مثل الماء، الكهرباء، والخدمات الأخرى"، مشيرا الى انه "من الصعب عودة أولئك النازحين لحين توفير تلك الخدمات".

وأضاف انه "تم تشكيل لجنة تتضمن المحافظ والمؤسسات الخدمية بديالى، لتأمين خدمات الماء والكهرباء والحاجات الأخرى، والقوات الأمنية ايضاً متعاونة في هذا المجال".

وأوضح أن "وزارة الهجرة والمهجرين تقوم بالمهام المرتبطة بها بهذا الخصوص، من حيث التنسيق لإعادة هؤلاء النازحين، وان اللجان قامت بعملها وردت على كتاب السوداني برفع توصياتها الى رئيس الوزراء العراقي"، مشيرا الى ان "بعضها خارج صلاحيات الوزارة، ومرتبط بتأمين الخدمات".

واشار الى ان "الفكرة ليست بعودة النازحين، بل يجب ضمان بيئة آمنة ومستقرة توفّر ابسط أسس الحياة، مثل الماء والكهرباء والطرق، التي هي ضرورات الحياة".

وأكد عباس ان "نازحي السعدية غالبيتهم يقيمون في إقليم كردستان وخاصة في كلار والسليمانية. كما انهم منتشرون في حدود خانقين ومحافظة ديالى وأكثريتهم من العرب".

وكان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طالب في كتاب رسمي بتاريخ 9 آب الماضي، موجه لوزير الهجرة والمهجرين، بتحقيق مفصل حول إمكانية إعادة 13 ألف عائلة نازحة لناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في حين تم إجراء التدقيقات الأمنية لتلك العائلات وهي ترغب بالعودة لمناطقها بالتنسيق مع محافظة ديالى، ووجه السوداني وزارة الهجرة بتقديم الرد خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً.