2023/09/07 | 20:10 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وطالب في البيان الختامي للاجتماع بتشكيل لجنة تحقيقية مستقلة في أحداث كركوك وإحالة مطلقي النار ومن تسببوا باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد إلى القضاء، كما دعا إلى عودة مقرات الحزب والقوى السياسية الأخرى إلى نينوى وكركوك وديالى فضلاً عن تطبيع أوضاع شنكال/ سنجار وتشريع قانوني مجلس الاتحاد والنفط والغاز