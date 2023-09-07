العراق يلاقي تايلند في ختام بطولة كأس ملك تايلند الدولية

2023/09/07 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره صاحب الأرض والجمهور المنتخب التايلندي، يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس ملك تايلندالدولية.

وفاز منتخب تايلاند على لبنان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما بعد ظهر اليوم الخميس في العاصمة بانكوك، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك الـ49.

وكان العراق قد فاز في أولى مباراتي الدور نصف النهائي على الهند بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.