مسرور بارزاني: امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية انتهاك يقوض الثقة ويضر بمواطني كردستان

2023/09/07 | 20:28 - المصدر: اخبار كردستان

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الحكومة المركزية في بغداد إلى إرسال مستحقات الإقليم المالية المستحقة له بموجب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وتأتي دعوة بارزاني بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي، في 3 أيلول 2023، صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض ولثلاثة أشهر، وهو أقل من المبلغ الذي ورد في الموازنة بكثير، مما يصعب على حكومة الإقليم تسديد رواتب الموظفين بالكامل.

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في موقع "إكس" قائلاً إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية يعد انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

ويوم أمس، قال بارزاني، الذي ينسب له الفضل في التطور السريع للمنطقة الكردية، "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات".

وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان صدر أمس، أن الإقليم أوفى بالتزاماته المالية بموجب قانون الموازنة الاتحادية، وأنه يدعو مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الإقليم من الموازنة.

وشدد مجلس الوزراء الكردستاني على ضرورة أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.