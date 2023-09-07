العراق وإيران يتفقان على زيادة التعاون الصحي بين البلدين

2023/09/07 | 21:10 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأعلن العراق وإيران، اليوم الخميس، الاتفاق على زيادة التعاون الصحي بين البلدين، فيما كشفت طهران عن إرسال 4 آلاف طبيب خلال زيارة الأربعين.وقال وزير الصحة الإيراني بهران عين اللهي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بلاده ترحب بزيارة الأطباء العراقيين إلى ايران للاستفادة من خدماتهم وخبراتهم الطبية".وأضاف، أن" بلاده ستوفد مستشارا صحيا يستقر في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق للتخطيط والتنسيق مع وزارة الصحة؛ بهدف زيادة التعاون بين البلدين".وبشأن تواجد الكوادر الطبية الإيرانية خلال الزيارة الأربعينية أكد عين اللهي، أن" بلاده أرسلت بصورة رسمية 4 آلاف من الكوادر الطبية إلى العراق بمختلف الاختصاصات، فضلا عن الزوار الأطباء الذين شاركوا في الزيارة إذ كان لهم دور كبير في الخدمة".وأشار، إلى أن" وزارة الصحة الإيرانية كانت لها تجربة ناجحة في الزيارة من خلال إنشاء مستشفى متنقل يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة".