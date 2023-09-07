2023/09/07 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، يوم الخميس، عن إيفاد أول ملحق صحي إلى العراق في إطار التعاون بين البلدين.

وقال عين اللهي، خلال اجتماعه مع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، في العاصمة بغداد، إن "جمهورية إيران الإسلامية ستقوم قريباً بإرسال أول ملحق صحي إلى العراق لمواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الصحية بين البلدين"، وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف "نشكر الشعب العراقي لاستضافته الزوار الأجانب، بما في ذلك الزوار الإيرانيين، خلال مراسم مسيرة الأربعين، ولقد جئت إلى هنا لأوجه الشكر والتقدير نيابة عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والحكومة الإيرانية، لحكومة وشعب العراق الذين عملوا بإخلاص لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى أن "إيران أرسلت أكثر من أربعة آلاف طبيب وكادر طبي إلى كربلاء والنجف والمنافذ الحدودية خلال فترة الأربعين، وخلال هذه الفترة، كان هنالك تعاون جيد وجدير بالإشادة بين إدارات وزارتي الصحة في إيران والعراق ولم يدخر البلدان جهداً لإحياء ذكرى أربعين الحسين عليه السلام بأكبر قدر ممكن".

وأعلن الوزير الإيراني عن استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي مع العراق.

بدوره رحب وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، بوزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني والوفد المرافق له، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الصحية والعلاجية للزوار خلال زيارة الأربعين في العام المقبل.

وأكد على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة باستخدام العراق للأدوية الإيرانية الصنع، داعياً إلى التواجد الفعال للفرق الطبية الإيرانية في المستشفيات العراقية والاستفادة من خبرات الأطباء الإيرانيين.

وأعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين إيران والعراق في مختلف مجالات الطب.