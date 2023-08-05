القبض على خمسة مروجين للمخدرات وضبط عجلتهم في بغداد

2023/09/07 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة استخبارات بغداد الرصافة، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، اعتقال 5 مروجين للمخدرات وضبط عجلتهم بالجرم المشهود حيث يقومون بتوزيع المخدرات على المتعاطين في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة تجار المخدرات والقاء القبض عليهم، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة والتي تضمنت وجود دار يقع في محافظة بغداد الرصافة بداخله مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم لتوزيعها على المتعاطين".

واضافت انه "على الفور تم اجراء التحريات اللازمة وتم استحصال الموافقات الاصولية حيث تشكيل فريق عمل استخباري لملاحقة هذه العصابة وبكمين محكم تمكنت مفارزنا وبالجرم المشهود من القاء القبض على خمسة متهمين بداخل الدار وضبط كميات من المخدرات مع ادوات بيعها واستخدامها اضافة الى ضبط عجلة عائدة اليهم".

واشارت الى انه "من خلال التحقيق اعترف المتهمين صراحة قيامهم ببيع المخدرات الى واستخدام العجلة المضبوطة في توزيع المخدرات على المدمنين، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".