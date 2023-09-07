منزل لتجارة المخدرات في بغداد.. الاستخبارات تطيح بأصحابه بالجرم المشهود

2023/09/07 | 22:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، مساء الخميس، بعصابة لتجارة المخدرات مكونة من 5 أشخاص، يستخدمون منزلهم لبيع المخدرات وعجلتهم لتوزيعها على المتعاطين.

جاء ذلك، بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات، التي تضمنت وجود دار يقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، بداخله مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم لتوزيعها على المتعاطين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "بعد إجراء التحريات اللازمة واستحصال الموافقات الأصولية، جرى تشكيل فريق عمل استخباري لملاحقة هذه العصابة وبكمين محكم تمكنت مفارز الوكالة وبالجرم المشهود من إلقاء القبض عليهم بداخل الدار وضبط كميات من المخدرات مع أدوات بيعها واستخدامها، إضافة إلى ضبط عجلة عائدة إليهم".

وأوضح أن "خلال التحقيق، اعترف المتهمون صراحة قيامهم ببيع المخدرات واستخدام العجلة المضبوطة في توزيع هذه المواد على المدمنين، ودونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية تمهيداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".