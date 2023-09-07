مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ التفاهمات مع كردستان شرط الالتزام بالدستور

2023/09/07 | 22:10 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت بتفاهمات عميقة بشأن الملفات العالقة بين بغداد والإقليم، مشيرا إلى أنها ملتزمة بتنفيذ التفاهمات مع كردستان بشرط الالتزام بالدستور.

وقال الشمري في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" تحت سقف الدستور، تدار الاتفاقات والتفاهمات ولا شيء يعلو على ذلك"، مبينا، أنه" من منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية لاسيما الملفات العالقة بين بغداد والإقليم".

وأضاف، أن" الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع إقليم كوردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة وما زالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الإقليم".