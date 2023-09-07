2023/09/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة الايراني بهران عين اللهي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، ان بلاده ستضع مستشارا صحيا مقيما في السفارة الإيرانية ببغداد لتقديم المساعدة للقطاع الصحي في العراق.

وقال عين اللهي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "بلاده ترحب بزيارة الأطباء العراقيين إلى ايران للاستفادة من خدماتهم وخبراتهم الطبية".

وأضاف، أن "بلاده ستوفد مستشارا صحيا يستقر في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق للتخطيط والتنسيق مع وزارة الصحة؛ بهدف زيادة التعاون بين البلدين".

وبشأن تواجد الكوادر الطبية الإيرانية خلال الزيارة الأربعينية أكد عين اللهي، أن "بلاده أرسلت بصورة رسمية 4 آلاف من الكوادر الطبية إلى العراق بمختلف الاختصاصات، فضلا عن الزوار الأطباء الذين شاركوا في الزيارة إذ كان لهم دور كبير في الخدمة".

وأشار، إلى أن "وزارة الصحة الإيرانية كانت لها تجربة ناجحة في الزيارة من خلال إنشاء مستشفى متنقل يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة".