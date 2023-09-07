وكالة الاستخبارات تتمكن من القبض على خمسة مروجي مخدرات في بغداد

2023/09/07 | 22:20 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة من مروجي المخدرات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة ملاحقة تجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، والتي تضمنت وجود دار تقع في محافظة بغداد الرصافة، بداخلها مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم لتوزيعها على المتعاطين، تم على الفور إجراء التحريات اللازمة واستحصال الموافقات الأصولية، وشُكل فريق عمل استخباري لملاحقة هذه العصابة".

وأضاف البيان، أنه" و بكمين محكم تمكنت مفارزنا وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على خمسة متهمين بداخل الدار، وضبط كميات من المخدرات مع أدوات بيعها واستخدامها إضافة إلى ضبط عجلة عائدة إليهم".

وتابع،" من خلال التحقيق اعترف المتهمون صراحة قيامهم ببيع المخدرات واستخدام العجلة المضبوطة في توزيعها على المدمنين"، موضحا، أن" أقوالهم دونت وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات "المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والمروجين وفي جميع انحاء العراق، من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".