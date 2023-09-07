مسرور بارزاني يهاجم بغداد: عدم إرسال مستحقات كوردستان انتهاك للدستور

2023/09/07 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد، عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، انتهاكاً للاتفاقات الدستورية.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية، يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد دعا أمس الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.