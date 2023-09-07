لاعبو العراق يتوجون بالمراكز الاولى في ختام البطولة العربية لتنس الرواد

2023/09/07 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان البطولة العربية لتنس الرواد بمشاركة لاعبي المنتخبات العربية ولكافة الاعمار.

وتوج لاعب المنتخب العراقي السابق ، ومدرب منتخب الفئات الحالي علي خيري بالمركز الأول في فئة 35 - 45 سنة.

بينما حصل مدرب المنتخب العراقي السابق للفئات العمرية عبد الناصر على المركز الثاني في فئة 45-55 سنة.

في حين حصل لاعب المنتخب السابق والمدرب عدي احمد جهاد على المركز الأول في منافسات مختلط مجموع عمر لاعبين اثنين فوق الـ100 سنة في فئة فوق مئة سنة.

واشاد رئيس الاتحاد العراقي للتنس، ورئيس الوفد سيف العگيلي، عبر وكالة شفق نيوز، بمستوى لاعبي منتخب العراق للرواد لما قدموه من اداءٍ رائعٍ خلال المنافسات العربية التي شهدت مشاركة خيرة ابطال اللعبة السابقين على المستوى العربي.

وقدم رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي درع الاتحاد لوزير الشباب والرياضة الاردني أشرف صبحي، وقدم درع اخر لرئيس الاتحاد الأردني للتنس خالد نفاع، تثمينا لجهودهما في انجاح البطولة وحسن الضيافة والتنظيم ، وبالمقابل قدم الوزير ورئيس الاتحاد الأردني درع مماثل لرئيس الاتحاد ، ورئيس الوفد العراقي سيف العگيلي تقديرا لدوره الكبير في مشاركة العراق في البطولة.