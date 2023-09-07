2023/09/07 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / وجه وزير الدفاع محمد ثابت العباسي، اليوم الخميس، كتاب شكر وتقدير إلى القطعات العسكرية لإنجاح الزيارة الأربعينية. وقال العباسي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “لقد أثبث جيش العراق الأبي انه على قدر المسؤولية وفي شتى المجالات وكان آخرها ما قدمه من جهود يفخر بها العراقيون في تأمين زيارة الأربعين المباركة، وتنفيذ […]

ظهرت المقالة لإنجاح الزيارة الأربعينية.. وزير الدفاع يوجه كتاب شكر وتقدير إلى القطعات العسكرية أولاً على ايرث نيوز.