عدنان درجال يدعو لاعبي المنتخب الوطني لتحقيق لقب كأس ملك تايلاند

2023/09/07 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، لاعبي المنتخب الوطني إلى تحقيق لقب بطولة كأس ملك تايلاند. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيسِ وفد منتخبنا الوطنيّ عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد أحمد الموسوي، المُشارك في بُطولةِ كأس ملك تايلاند الـ 49، […]

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