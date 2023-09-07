2023/09/07 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على خمسة مروجي مخدرات في العاصمة بغداد. وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة تلقت معلومات، والتي تضمنت وجود دار يقع في محافظة بغداد الرصافة، بداخله مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم […]

ظهرت المقالة في بغداد.. اعتقال 5 متهمين يستخدمون منزلهم وعجلتهم لتجارة المخدرات أولاً على ايرث نيوز.