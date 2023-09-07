بعد "امتعاض" بارزاني.. مستشار حكومي يحدد 4 شروط لاستمرار "النوايا الصادقة" مع الاقليم

2023/09/07 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، أن التفاهمات والاتفاقات السياسية تدار تحت سقف الدستور، في إشارة إلى الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.

وكتب الشمري في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "تحت سقف الدستور تدار الاتفاقات والتفاهمات ولاشيء يعلو على ذلك"، مضيفا: "ومن منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية، لا سيما الملفات العالقة بين بغداد والاقليم".

وأضاف، أن "الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع اقليم كردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة ولازالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الاقليم".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال في وقت سابق من اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، إن امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية.

بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أكد أن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".

ويعد ملف الموازنة و صرف المستحقات وعائدات النفط، أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل والتي سعت الحكومة المركزية والإقليم الى تسويتها للخروج من الأزمة.