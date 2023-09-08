اللواء رسول: خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربي في العراق

2023/09/08 | 00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربي في العراق.وقال اللواء يحيى رسول، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع القطعات والتشكيلات شاركت في الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، مبيناً أن "هذه الخطة حظيت باهتمام ومتابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف أنه "نحو 6 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق لاداء الزيارة الأربعينية، ونعمل حاليا على التفويج العكسي للزوار".وبشأن التطوع ضمن صفوف القوات الأمنية في وزارة الدفاع، أوضح أن "الوزارة اكملت جميع الاستعدادات لفتح باب التطوع، اذ تم تخصيص 10 الاف درجة بصفة جندي في الجيش، مشيراً الى أن "درجات التطوع ستكون حسب الكثافة السكانية والتوازن الوطني".وبين أنه "تم قبول 37 ألف من المفسوخة عقودهم، اذ أن الوجبة الأولى منهم اكملت تدريباتها وستلتحق بالوحدات".وأكد أنه "يتم العمل على تأهيل وتطوير مستشفى الحسين العسكري، اذا انه لم يكتمل بنسبة 100 بالمئة، ولدينا نقص في الكوادر الوسطية الخاصة بالمستشفى"، لافتاً إلى أن "الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 400 سرير".وحول الدفاع الجوي، أوضح اللواء رسول، أنه "يحظى بالأولوية في التطوير، لاسيما وأن العراق منفتح على دول عديدة في ملف تسليح الدفاع الجوي".ولفت إلى أنه "يتم العمل على تعدد مصادر التسليح في العراق، حيث دخلت خطوط انتاجية جديدة في التصنيع الحربي، ونعمل على انتاج العديد الخفيف والمتوسط".وبشأن المفاوضات مع واشنطن، بين أن "المفاوضات الأخيرة حددت ملف التواجد الأمريكي، ولقد كانت هذه المفاوضات ناجحة، اذا تم العمل مع الجانب الامريكي بمجال التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات وتم تشكيل لجنة عليا بشأن ملف التواجد العسكري الأمريكي، اما التحالف الرباعي فيعمل على التعاون الاستخباري".وحول ملف الحدود، قال إن "الحدود العراقية السورية ممسوكة من قبل القوات العراقية، وهي محصنة بشكل كبير، وسيتم تسليم الملف الأمني لصلاح الدين والانبار ونينوى الى وزارة الداخلية العام المقبل".