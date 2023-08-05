شرطة البصرة تعتقل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه

2023/09/08 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الخميس (7 ايلول 2023)، بإعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردته والاشتباك معه من قبل قوة تابعة لشرطة المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة من مركز شرطة الجمهورية بالبصرة، اشتبكت مع احد مروجي المخدرات بعد ملاحقته ما اسفر عن اعتقال المتهم بعد اصابته"، مؤكداً انه "تم ضبط نحو (150 غم) من مادة الكرستال المخدرة بحوزته".

واضاف، ان "عملية الاعتقال تمت بعد متابعة المتهم الذي كان يقود دراجة نارية"، مبيناً ان "القوة اشتبكت مع المتهم بعد اشهاره لسلاح نوع "مسدس" واعتقلته بعد اصابته باليد وجاري التحقيق معه في المركز تمهيداً لاحالته للقضاء".