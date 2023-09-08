2023/09/08 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال تاجر مخدرات بعد إصابته في محافظة البصرة. وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من مركز شرطة الجمهورية بالبصرة اشتبكت مع احد مروجي المخدرات بعد ملاحقته مااسفر عن اعتقال المتهم بعد اصابته وضبط نحو 150 غرام من مادة الكرستال المخدرة بحوزته”. وأضاف، أن “عملية الاعتقال تمت […]

ظهرت المقالة بعد اشتباك ومطاردة.. الإطاحة بتاجر مخدرات بعد إصابته في البصرة أولاً على ايرث نيوز.