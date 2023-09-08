2023/09/08 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على شخصين ظهرا في مقطعاً مصوراً وهما يحرقان العلم العراقي في محافظة كركوك. وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات إستخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يُحرق فيه […]

ظهرت المقالة كركوك.. اعتقال شخصين قاما بحرق العلم العراقي في مقطع مصور أولاً على ايرث نيوز.