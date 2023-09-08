2023/09/08 | 08:40 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقر نادي فياريال الإسباني على هوية المدير الفني القادم للفريق الأول بعد إقالة مدربه (كيكي سيتين) مؤخراً بسبب سوء النتائج.وتحركت إدارة فياريال في الأيام الماضية للبحث عن مدرب جديد ليقع الاختيار على الإسباني (راؤول جونزاليس).وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أسطورة ريال مدريد وافق على تولي تدريب فياريال هذا الموسم.وحصل راؤول جونزاليس على الضوء الأخضر من إدارة الملكي للتفاوض مع مسئولي فياريال ليصبح مديراً فنياً للغواصات الصفراء.وكان راؤول قد تلقى مجموعة عروض في الأشهر الماضية من الدوري الألماني وبالتحديد من (آينتراخت فرانكفورت) و(شالكه) لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.يذكر أن راؤول جونزاليس هو المدرب الحالي لرديف ريال مدريد "كاستيا"، وذلك منذ عام (2019).المصدر : كورة