كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

2023/09/08 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دشنت كوريا الشمالية “غواصة هجومية نووية تكتيكية” بُنيت حديثًا قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة. وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى، أن الزعيم كيم جونغ أون حضر حفل التدشين الذي أقيم يوم السادس من الشهر الجاري. وتابعت الوكالة أن […]

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