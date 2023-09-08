مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الرصافة تتمكن من القاء القبض على خمسة مروجين للمخدرات وضبط عجلتهم

2023/09/08 | 10:00 - المصدر: وكالة وطن

عمر البدري تتفيدا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة ملاحقة تجار المخدرات والقاء القبص عليهم ، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة والتي تضمنت وجود دار يقع في محافظة بغداد الرصافة بداخله مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم لتوزيعها على المتعاطين . وعلى الفور […]