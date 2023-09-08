الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

2023/09/08 | 11:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صعد الذهب قليلا يوم الجمعة مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس آب، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93 بالمئة تقريبا أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر أيلول، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41 بالمئة بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولارات، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو حزيران.

وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1224.03 دولارا في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.