النزاهـة تضبط 3 مسـؤولين في زراعـة بيجـي والحجاج إثر ارتكاب مخالفات بإبرام عقود زراعية

2023/09/08 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023) ضبط ثلاثة مسؤولين في زراعة محافظة صلاح الدين؛ بتهمة الإقدام على اقتراف مخالفاتٍ عدَّةٍ في إبرام العقود.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وفق بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، في معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تتضمَّن إبرام شعبة الزراعة في بيجي بالمحافظة عقوداً زراعيَّة جديدة على أراضٍ زراعيَّةٍ ضمن المقاطعة (13 الحجاج) التي سبق أن تمَّ إبرام عقودٍ زراعيَّةٍ عليها سابقاً، وبدون أن يتمَّ إعلانها في المُزايدة العلنيَّة".

وأردفت، إنَّ" الفريق، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل إلى شعبتي الزراعة في بيجي والحجاج، وتمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدير شعبة زراعة بيجي، ومسؤول وحدة الأراضي فيها، ومدير شعبة زراعة الحجاج، فضلاً عن ضبط أصل العقود الزراعيَّة؛ وذلك على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة فيها".

وأضافت، إنه" تمَّ تنظيم محضر أصوليّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها على وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات، على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.



