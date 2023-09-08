2023/09/08 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صعد الذهب قليلا، الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة. قال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار […]

ظهرت المقالة الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأميركي أولاً على ايرث نيوز.