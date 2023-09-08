2023/09/08 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها (٣) مسؤولين في زراعة محافظة صلاح الدين؛ بتهمة الإقدام على اقتراف مخالفاتٍ عدَّةٍ في إبرام العقود. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تتضمَّن إبرام شعبة […]

ظهرت المقالة ضبط 3 مسـؤولين في زراعـة بيجـي والحجاج بسبب مخالفات بالعقود أولاً على ايرث نيوز.