ليس لزيادة ساعات التجهيز!.. نائب يكشف "أكبر توسعة" بمنظومة كهرباء في ديالى

2023/09/08 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، صلاح زيني التميمي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن ملامح أكبر تسوعة في منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة بعد العام 2003.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى في مقدمة محافظات البلاد من ناحية تضررها المستمر بازمات الكهرباء لاسباب متعددة، أبرزها قلة خطوط النقل وعدم قدرتها على استيعاب الزيادة الحاصلة في الطلب على الطاقة والتي تصل الى 1800 ميكا واط"، مبينًا، أن "قدرة الخطوط لا تزيد عن 1000 ميكا واط، الامر الذي يؤدي الى ضغط هائل على المحطات، مما ينتج عنه حرائق في بعض الأحيان".

وأضاف، أن "وزارة الكهرباء بدأت فعليا بأكبر توسعة لمنظومتها في ديالى من خلال مشروع إنشاء ثلاثة خطوط ناقلة رئيسية، تمت المباشرة باثنين منها بشكل فعلي، فيما الثالث قيد التخطيط".

وتابع، أنه "تمت المباشرة بإنشاء خمس محطات رئيسية سعة 400 كي في، بالاضافة الى محطات فرعية، من أجل توزيع الأحمال في أوقات الذروة".

وأشار إلى أن "توسعة منظومة الكهرباء لا يعني زيادة في ساعات التجهيز بقدر ما خلق مرونة تؤمن وصول حصص عادلة للمواطنين مع تفادي الأعطال الفنية".

وتستورد ديالى الكهرباء من ايران عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط إضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة إلى أكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشائه بعد العام 2003، وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.