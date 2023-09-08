بغداد "تهاجم" أربيل: لم تسلموا الإيرادات النفطية والأموال التي بذمتكم بلغت 3 أضعاف

2023/09/08 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

هاجمت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة (8 ايلول 2023)، حكومة اقليم كردستان، فيما اشارت الى أن اربيل لم تسلم الايرادات النفطية والاموال التي بذمتها بلغت 3 اضعاف.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان".

واشار العوادي الى أن " الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي"، مبينا أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".

وتابع أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " ‏رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".

ولفت الى ان "الحكومة عملت بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشيرا الى ان "حكومة بغداد حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات".

وبين العوادي أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".