2023/09/08 | 12:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حمزة هادي ان الفريق دخل في معسكر تدريبي في محافظة أربيل استعداداً لمواجهة فريق سباهان اصفهان الايراني لحساب بطولة دوري ابطال اسيا.وقال هادي في تصريحات للمكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ان" الفريق اجرى يوم أمس وحدة تدريبية صباحية واخرى مسائية من أجل اللحاق بالمباراة الاولى لدوري ابطال اسيا، علماً ان الفريق يتدرب بـ (13) لاعباً فقط بسبب التحاق بقية اللاعبين مع المنتخبين الوطني والاولمبي".واضاف ان " جميع اللاعبين المتاحين على قدر المسؤولية وخلال اليومين المقبلين سيلتحق اللاعبون المحترفون بالفريق الذي سيخوض من (2-3) مباريات تجريبية امام منتخب اربيل المشارك ببطولة الجمهورية وامام منتخب الموصل تحضيراً لمباراة سبهان اصفهان الايراني".من جانبه قال المهاجم مهند عبد الرحيم ان " الفريق انهى معسكرة الاول في بغداد والذي استمر لعشرة ايام ودخلنا الان معسكرا في اربيل من اجل الوصول للجاهزية التامة قبل المشاركة في المحفل الاسيوي المهم ".