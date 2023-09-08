الدفاع التركية تعلن قتل قيادي بحزب العمال شمال العراق

2023/09/08 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، تحييد فريد يوكسل، أحد المسؤولين في تنظيم "بي كي كي" شمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات لتنظيم "بي كي كي".

وأشارت الى، أن" الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وقالت الوزارة إن جنودها حيدوا فريد يوكسل الملقب بـ "شرزان مافا" أحد من يسمون بمسؤولي "زاغروس" في التنظيم الإرهابي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.