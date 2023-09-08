سوق الأسهم الأمريكية أمام مخاطر متعددة‎

2023/09/08 | 12:27 - المصدر: اخبار الاسهم

سجل سوق الأسهم الأمريكية أداء سلبي هذا الأسبوع ويرى مخاطر تصحيحات في الأسعار، حيث ينظر المتداولون إلى البيانات الاقتصادية ومسار السياسة النقدية. بينما قد يظل السوق قرب الحد الأعلى لنطاق أسعار هذا العام، إلا أن الضبابية قد تستمر في التأثير على المعنويات.

قد تظل الأنظار متجهة نحو شركة Apple التي دفعت السوق للانخفاض بعد أن أخذ المتداولون في الاعتبار تأثير حظر المسؤولين الحكوميين الصينيين من استخدام هواتفها. ومن الممكن أن تشهد الشركة تأثيرا على مبيعاتها في أحد أسواقها الرئيسية. ومع ذلك، يمكن أن يستمر قطاع التكنولوجيا في رؤية دعم من التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين قد يؤثر على السوق حيث يمكن أن تشهد العديد من القطاعات زيادة في تكاليفها. ارتفع النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام. يمكن أن تؤثر الزيادة في أسعار النفط على تراجع التضخم، مما قد يضغط على توجه الفيدرالي الأمريكي.

قد يراقب المتداولون إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومع بدء فترة انقطاع الاتصالات للمؤسسة. تتوقع الأسواق أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة وأن يحافظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة لفترة أطول بعد بيانات قوية لسوق العمل ومؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع. بالإضافة، تظل مخاطر حول زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.