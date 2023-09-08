2023/09/08 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي تراجعًا طفيفًا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب، حيث سجل المؤشر 121.4 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى في عامين، مقابل 124 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق. وبلغت أسعار الأرز في أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عامًا مع ارتفاعها […]

ظهرت المقالة مؤشر أسعار الغذاء يتراجع لأدنى مستوى منذ عامين والأرز عند ذروة 15 عامًا أولاً على ايرث نيوز.