2023/09/08 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز صعب على ضيفه الإكوادوري (1-0)، على ملعب “مونومنتال”، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ونجح ميسي بترجيح كفة منتخب بلاده عبر تسجيله الهدف الوحيد للمباراة من ركلة حرة سددها ببراعة لتسكن الشباك، وسط نظرات عجز وذهول من حارس مرمى إكوادور، هيرنان جالينديز، في […]

ظهرت المقالة ميسي يقود الأرجنتين للانتصار الأول في تصفيات المونديال أولاً على ايرث نيوز.